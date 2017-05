publié le 15/05/2017 à 11:30

Christian Vabret a ouvert sa boulangerie à l'ancienne il y deux ans dans le XIVe arrondissement de Paris, dans un style 1900, avec ses banquettes. Il en a déjà une autre depuis six ans dans la capitale. Sans oublier l'historique : la boulangerie de ses parents à Aurillac, où il a grandi avec l'odeur de la farine et des brioches tout juste sorties du four. "Je suis tombé dans le pétrin tout petit. Tout petit, j'ai compris que c'était un produit magique. Après un certain mélange, après un certain savoir-faire manuel, on arrive à concrétiser à la sortie du four d'avoir un bon pain croustillant que se glisse comme ça à l'intérieur de toutes les demeures françaises, et même sur les grandes tables", explique-t-il.



Cet amoureux du pain a créé la miche Vabret, un pain spécial au levain, à la farine de blé écrasée à la meule de pierre. Il propose chaque semaine un pain nouveau. Même si l'incontournable reste la baguette ("c'est 70% du pain français"). Christian Vabret a gravi tous les échelons : CAP, brevet de maîtrise, Meilleurs Ouvriers de France. Toujours avec passion. Il n'est pas étonnant qu'il ait participé, il y a vingt-cinq ans, à la création de la première Coupe du monde de la boulangerie.

Christian Vabret, artisan boulanger Crédit : Christian Vabret

Cet amoureux du métier ne s'arrête pas là, il transmet également sa passion. D'Aurillac à Shangaï, il a créé ses écoles françaises de boulangerie. Pour la Fête du pain, Christian Vabret va organiser à Aurillac un concours de baguettes et croissants, pour les boulangers du Cantal. Il se rendra ensuite sur le parvis de Notre-Dame, à Paris, pour faire découvrir des ateliers du pain.