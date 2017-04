Denis, coiffeur en Alsace : "J'aime la matière du cheveu"

publié le 10/04/2017 à 10:54

Denis Wittmer connaît son métier du bout des doigts, ou plutôt du bout des ciseaux. Il est coiffeur depuis l'âge de 15 ans, donc depuis 35 ans. "La grande particularité du métier de coiffeur, c'est que l'on fait de tout, confie-t-il. Un des seuls métiers où en même temps on créé et on vend notre travail. On touche tout ce qui est l'être humain dans sa globalité, c'est vraiment quelque chose de très passionnant." Sachant que la coiffure ne se résume pas qu'au style et aux tendances.



Devenir coiffeur pour Denis, c'était comme une évidence : "Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Mes parents étaient coiffeurs, j'ai toujours aimé ça." Denis a obtenu son CAP, puis son brevet de maîtrise, ensuite il est parti travailler à Paris, notamment au Lido. Avant de revenir s'installer en Alsace. Il aime créer du beau. "J'aime la matière du cheveu, la douceur, la texture, c'est quelque chose de presque sensuel, explique Denis. On est parfois le confident des personnes, le bon copain, on est un lieu de rencontres où l'humain existe."

Et Denis s'est tellement épanoui, qu'à 24 ans, il a été récompensé du titre de Meilleur ouvrier de France, qui valide le niveau suprême d'excellence des métiers manuels. Professeur en CFA, Denis a également participé au nouveaux programmes du brevet de maîtrise en coiffure. Mais difficile pour lui de dire quelle est la plus belle coiffure qu'il ait jamais réalisée. Le Salon Wittmer compte aujourd'hui 6 salariés et une apprentie, et c'est un lieu de vie fort apprécié des habitants du quartier.

Denis et ses coiffeuses à Mulhouse Crédit : Armelle Levy