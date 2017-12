publié le 14/12/2017 à 14:28

Édouard Philippe est ce jeudi 14 décembre à Cahors, dans le Lot). Il y participe à la deuxième conférence nationale des territoires, avec en toile de fond la volonté de lutter contre la désertification des centres-villes et se pencher sur le sort des villes sinistrées.



La première annonce du locataire de Matignon ne s’est pas fait attendre. 100 millions d’euros supplémentaires vont être débloqués pour connecter à internet les zones rurales. Objectif, proposer un accès à internet à un bon débit en 2020.

Le très haut débit est quant à lui espéré en 2022. "Je comprends bien l’impatience, l’exaspération, a expliqué Édouard Philippe. À ceux qui ne la comprendraient pas je recommande de vivre une semaine sans bonne connexion, ça rend vite dingue."

Cet argent devrait être injecté via les guichets cohésion numérique qui devraient voir le jour en 2019. Ils seront censés, par le biais de chèques de 150 euros, permettre l’achat d’une parabole, d’une antenne ou d’une box selon les situations. Un mécanisme de sanctions financières est aussi à l’étude pour les opérateurs qui ne joueraient pas le jeu.

À écouter également dans ce journal :

SANTÉ - L’ancienne formule du Levothyrox ne sera pas vendue au-delà de 2018. Le laboratoire Merck a annoncé qu’il proposerait encore en 2018 l’ancienne formule afin de permettre aux 100.000 patients de trouver une solution alternative.



SANTÉ - Le seuil épidémique de la grippe a été atteint en Île-de-France. Il pourrait rapidement l’être dans les Hauts-de-France et sur la Côte-d’Azur.



SOCIÉTÉ - Nicole Belloubet, ministre de la Justice, va déposer un projet de loi pour porter la majorité numérique à 16 ans. Avant cet âge, les adolescents auraient besoin de l’autorisation des parents pour s’inscrire sur les réseaux sociaux.



ÉDUCATION - Le passé simple serait de moins en moins au programme au nom de l’égalitarisme, car jugé trop complexe et discriminant. Il n’est plus enseigné en primaire mais les 6es apprennent juste la troisième personne du singulier et du pluriel. C’est seulement en 5e et 4e qu’ils abordent les autres personnes. "Trop tard" pour les enseignants.



JUSTICE - Troisième journée d’audience pour Georges Tron. Le procès a été marqué par les premiers témoignages des ex-employées racontant des agressions sexuelles et attouchements.



NOËL - Le service pédiatrie du CHU de Rouen a reçu une livraison de cadeaux grâce à un partenariat avec un magasin de jouets local. Ces jouets seront distribués aux enfants à Noël.



RUSSIE - Vladimir Poutine, candidat à un 4e mandat, tient une gigantesque conférence de presse devant 1 600 journalistes accrédités.



FOOTBALL - L’assistance vidéo devrait être généralisée à l’arbitrage français par l’Assemblée de la Ligue du football professionnel. Pourtant, les tests n’ont pas toujours été concluants depuis deux ans.