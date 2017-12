publié le 12/12/2017 à 22:01

Des voix s'élèvent contre Facebook. Chamath Palihapitiya a travaillé quatre ans pour le géant américain et en parle désormais avec amertume. Ancien vice-président de la croissance d'audience du groupe, il s'inquiète des conséquences qu'ont les réseaux sociaux sur nos vies de tous les jours car ils "sapent les fondamentaux du comportement des gens". Chamath Palihapitiya interdit même à ses enfants d'utiliser Facebook, qu'il qualifie de "merde".



C'est lors d'un débat organisé à la Stanford Graduate School of Business que l'homme d'affaires a exprimé le fond de sa pensée sur son ancien employeur et les autres réseaux sociaux : "Je pense que nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social", explique-t-il dans une vidéo relayée par le site The Verge. "Il n'y a pas de discours citoyen, pas d'entraide, il y a de la désinformation", continue Chamath Palihapitiya, qui tente d'alerter les utilisateurs réguliers : "Vous ne le comprenez pas, mais vous êtes programmés (...) Et maintenant c'est à vous de décider ce que vous voulez abandonner, à quel point vous êtes prêt à renoncer à votre indépendance intellectuelle".

Ce n'est pas la première fois qu'un ancien employé de Facebook fustige le réseau social et ses concurrents. Début novembre, l'ancien président de Facebook, Sean Parker, s'était alarmé sur le site Axios des conséquences de Facebook : "Dieu seul sait ce qu'ils font aux cerveaux de nos enfants".