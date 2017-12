Élections en Russie: Vladimir Poutine brigue un quatrième mandat

publié le 06/12/2017 à 17:36

Une victoire le placerait à la tête du pays jusqu'en 2024. Cela fait plusieurs mois que le suspense est maintenu par Vladimir Poutine sur la reconduction de son mandat à la présidence du pays aux prochaines élections en mars 2018. C'est mercredi 6 décembre, que le président de la Russie annoncé sa candidature, au terme d'une journée médiatique très dense.



"J'annonce ma candidature au poste de président de la Russie", a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec les ouvriers d'une usine à Nijni Novgorod, sur la Volga, retransmise en direct à la télévision. "La Russie va continuer d'aller de l'avant. Et dans ce mouvement en avant, personne ne l'arrêtera jamais", a-t-il lancé.

La date officielle de l'élection n'a pas encore été fixée par le Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement russe, mais elle devrait être annoncée entre le 7 et le 17 décembre. Cette année, cela fait 17 ans que Vladimir Poutine est à la tête de la fédération de Russie. Après avoir été président de 2000 à 2008, puis réelu en 2012 jusqu'à aujourd'hui, le président repartirait alors pour un mandat de six ans en cas de victoire



"C'est toujours une décision très importante pour n'importe quelle personne, car la motivation doit venir uniquement de la volonté de rendre la vie meilleure dans ce pays, de le rendre plus puissant, mieux protégé", avait poursuivi Vladimir Poutine. "Mais on ne peut y arriver qu'à une seule condition: si les gens vous font confiance et vous soutiennent", avait-il ajouté.