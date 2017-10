publié le 22/10/2017 à 15:27

Depuis le 6 octobre, certains pharmaciens ont le droit de vacciner contre la grippe. Une initiative qui n'a lieu que dans deux régions-tests, la Nouvelle Aquitaine et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Invitée du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro ce dimanche 22 octobre, Agnès Buzyn s'est félicitée du premier bilan, évoquant un "élan incroyable" : "Sur ces 2.000 pharmacies, on a déjà 27.000 personnes âgées, de plus de 65 ans, qui ont été vaccinées en pharmacie".



Une chiffre qui ne fait pas nécessairement de cette mesure un succès. On ignore, pour l'instant, s'il s'agit d'une augmentation des personnes vaccinées : "On verra à l’arrivée si le taux de vaccination dans les régions où se passe expérimentation est meilleur que l’année précédente", tempère Agnès Buzyn. La ministre est également revenue sur son projet de rendre obligatoire onze vaccins, assurant que les enfants non vaccinés ne pourraient pas entrer à l'école.