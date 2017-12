publié le 14/12/2017 à 08:24

> Télécharger Le journal de 7h30 : il a aidé son épouse à mourir, la Cour de cassation le blanchit Durée : 06:30 | Date : 14/12/2017

Le soulagement pour Jean Mercier. À 89 ans, il avait été condamné à une peine de principe d’un an de prison avec sursis pour avoir aidé son épouse à mourir. Mais la Cour de cassation l’a blanchi. "Cette bataille m’a usé. Il faut une nouvelle loi pour la fin de la vie. Quand on a un certain âge on a le droit d’arrêter", soufflait l’octogénaire qui vient d’entrer en maison de retraite. Atteint d’un cancer et souffrant de la maladie de Parkinson, il craignait de ne plus être là pour voir la décision.



Son épouse n’était pas en fin de vie ni atteinte d’un mal incurable, avaient estimé les juges en première instance, mais souffrait d’arthrose d’anxiété. "Un acte d’amour" pour Jean-Luc Romero, président de l’association pour le droit de mourir dans la dignité. Dans son arrêt, la plus haute juridiction a rappelé qu'aux yeux de la cour d'appel, Jean Mercier avait commis un acte "positif" ne pouvant donc être qualifié de "non assistance", tandis que "la seule qualification applicable", celle de "meurtre", avait été écartée par un non-lieu au terme de l'enquête.

Joint par téléphone par RTL, Jean Mercier a lancé un appel au législateur pour modifier la loi régissant la fin de vie.

À écouter également dans ce journal :

POLITIQUE - Édouard Philippe est à Cahors. Il y présente son plan territoire, qui doit notamment mettre fin aux zones blanches. "Une question de survie", pour l’association des maires ruraux de France.



POLITIQUE - Emmanuel Macron était au Palais de la découverte pour inaugurer l'exposition Pasteur. Il en a profité pour revenir sur la décision de rendre 11 vaccins obligatoire. "C'est l'application de la recommandation de l’OMS", a expliqué le président de la République.



JUSTICE - La Cour de Justice de la République va se saisir de l’affaire Urvoas-Solère. Jean-Jacques Urvoas (PS), ancien ministre de la Justice, est accusé d’avoir transmis des informations confidentielles à Thierry Solère sur une enquête pour des faits de fraude fiscale le concernant. Des "faits graves si avérés" pour l’actuelle Garde des Sceaux, Nicole Belloubet



EMPLOI - La SNCF va supprimer 2.000 postes mais a annoncé dans le même temps 5.000 recrutements. Inacceptable, pour les syndicats, qui dénoncent un appauvrissement du personnel roulant.



INTERNATIONAL - Médecins sans frontières annonce dans un rapport qu’au moins 6.700 Rohingyas ont été tués au Myanmar entre le 25 août et le 24 septembre dernier.



FOOTBALL - L’introduction de l’assistance vidéo pourrait être votée en France par l’assemblée générale de la Ligue de football professionnelle (LFP). La vidéo serait sollicitée pour quatre actions : valider un but, décider ou non de siffler un penalty, donner un carton rouge et identifier un joueur sanctionné. Mais sa fiabilité est toujours contestée après deux années de test.



CULTURE - Jean-Paul Belmondo va faire son grand retour au cinéma. Il a accepté la proposition de Fabien Ontonienté de jouer dans Le coup du chapeau, film retraçant l’histoire d’un père enlevé par ses deux fils pour partir à l’aventure.