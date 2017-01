La finale de cette bataille de fourchettes en argent va se dérouler à Lyon sur deux jours, la semaine prochaine.

par Jean-Alphonse Richard , Loïc Farge publié le 20/01/2017 à 13:52

Les 24 et 25 janvier, vingt-quatre chefs venus du monde entier se défieront lors de la finale mondiale du Bocuse d'Or à Lyon. Un Français est qualifié, Laurent Lamal. Ces étoiles montantes de la cuisine vont se retrouver non pas à l'auberge de Paul Bocuse, à Collonges-au-Mont-d'Or mais au salon Eurexpo. Elles auront cinq heures et 35 minutes pour servir cette année. Au menu : une assiette 100% végétale (c'est dans l'air du temps) et un poulet de Bresse aux crustacés.



Il s'agit de la trentième édition d'un concours qui fait désormais figure d'Olympiade de la gastronomie, nous explique Jérôme Bocuse, fils de Paul, et nouveau président du Bocuse d'Or. "Personne n'imaginait un tel parcours. Il y a trente ans, on avait du mal à trouver vingt-quatre pays. Aujourd'hui on a plus de soixante pays en lice. Pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, la mayonnaise a pris", se réjouit-il.

"Le fait, encore une fois, de pouvoir réunir ces chefs reste un moment unique et privilégié", ajoute-t-il. Pour lui, "la surprise serait de voir les pays que l'on connait peu, par leur gastronomie, arriver dans le tiercé gagnant". Et pourquoi pas les deux premières femmes à figurer cette année en finale, une Brésilienne et une Uruguayenne ?

Paul Bocuse n'assistera pas à la finale

Le concours du Bocuse d'Or est beaucoup plus connu à l'étranger qu'en France. Notamment aux États-Unis et dans les pays scandinaves, dont les supporters n'hésitent pas à faire le déplacement pour encourager leurs champions pendant qu'ils cuisinent. Célébrité assurée pour les vainqueurs, dont la carrière a parfois changé du tout au tout.



Cet engouement international n'est pas vraiment surprenant, car en 1987 (il n'y avait pas encore les réseaux sociaux), la France savait tout juste ce qu'étaient des sushis. L'idée de Paul Bocuse était de révéler ces cuisiniers dispersés sur tous les continents, qui travaillaient des plats et des produits inconnus chez nous.



À 90 ans, Paul Bocuse n'assistera pas à la finale de Lyon. Mais il accueillera sans doute le vainqueur et les finalistes le lendemain de la finale, dans le décor théâtral de son Auberge du Pont de Collonges. c'est là que lui sera présenté le champion des champions, le poulet de Bresse aux crustacés vainqueur de l'épreuve. Jérôme Bocuse nous a confié que le patriarche de la gastronomie française était ému et touché par ce savoureux anniversaire.