publié le 04/05/2017 à 07:37

Tendu parfois agressif ou confus, le grand débat télé du second tour de la présidentielle a opposé hier, mercredi 3 mai, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Sébastien Chenu, conseiller régional FN des Hauts-de-France, à la tête de la direction de la cellule "idée et image" de Marine Le Pen, tire un bilan positif de l'intervention de la candidate du Front national. "J'ai eu le sentiment que Marine Le Pen mettait bien en lumière ses capacités à répondre aux attentes des Français. Et de l'autre côté, elle a mis en lumière qui était réellement Emmanuel Macron et la froideur et l'insuffisance du projet qu'il porte", défend-il..



Sébastien Chenu attaque le candidat d'"En Marche !" : "Emmanuel Macron se retranchait très facilement derrière un certain brouillard et il fallait aller le chercher. Il avait cette posture un peu robotique qui visait à échapper aux questionnements".

63% des interrogés estiment qu'Emmanuel Macron a été le plus convaincant. Les 2h34 de débat peuvent-ils influencer le verdict du second tour ? "Il y a beaucoup d'ambiguïtés d'un côté. Et les électeurs de François Fillon et de monsieur Mélenchon vont se poser la question de savoir s'ils sont vraiment proches de ce que propose le banquier", assure Sébastien Chenu.