publié le 04/05/2017 à 01:35

Si aucune expression, aucune prise de parole, ne semble avoir fait basculer l'issue de l'élection présidentielle, l'opposition télévisée d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, mercredi 3 mai, réservait à ses spectateurs son lot de piques et autres attaques en règles, chacun tentant de marquer les esprits.



L'auditoire a certainement retenu l'énumération de Marine Le Pen sur son opposant, décrit par l'eurodéputée comme "le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de 'tous contre tous', du saccage économique, notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme, et tout cela piloté par Monsieur Hollande, qui est à la manœuvre maintenant de la manière la plus claire qu'il soit".

De son côté, Emmanuel Macron se livrait lui aussi à quelques tacles visant à faire sortir de son adversaire de ses gonds, comme lorsqu'il estimait qu'elle n'était "pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert", ou quand il estimait que la proposition de sa rivale en matière de sécurité n'était que "de la poudre de perlimpinpin".