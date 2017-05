publié le 04/05/2017 à 00:29

De l'économie à la géopolitique, deux principaux partenaires s'imposent à la diplomatie française : les États-Unis d'Amérique et la Russie. Dans l'émission "2017 Le débat", les deux candidats à la présidentielle ont donc été interrogés sur les relations que la France entretiendrait, si chacun était élu, avec Donald Trump et Vladimir Poutine.



"La ligne que je veux avoir pour la France, c'est une ligne que je qualifierais de gaullo-mitterrandienne, c'est l'indépendance de la France, c'est pour cela que je veux une France forte, qui fasse ses réformes, qui soit crédible et qui soit forte en Europe", a d'une part affirmé Emmanuel Macron, qui a aussi expliqué que sa priorité en terme de politique étrangère serait "la lutte contre le terrorisme islamiste en continuant le travail dans les alliances". Dès lors, le candidat proposerait "le travail avec les États-Unis d'Amérique qui sont nos partenaires en termes de renseignements, autour de la table du Conseil de sécurité des Nations unies".

Dans le même sens, le leader d'En Marche! a déclaré vouloir "poursuivre avec Monsieur Trump le travail qui a été commencé sur le climat", alors même que le président américain dispose d'une "société civile [qui] n'a pas le même avis que lui". Sur le plan économique, la réponse d'Emmanuel Macron pour "être crédibles face aux États-Unis d'Amérique" est d'avoir "un marché européen intégré et fort pour nous protéger".

De Vladimir Poutine, qui est "autour de la table sur plusieurs sujets de discussion", comme "le conflit ukrainien" ou encore "le conflit en Syrie", l'ancien ministre de l'Économie estime qu'il doit "être autour de la table" mais précise qu'"en aucun cas [il] ne serait soumis au diktat de monsieur Poutine". "C'est ma grande différence avec le projet de Madame Le Pen qui est là dans un vrai projet de soumission à l'égard de monsieur Poutine et de la Russie", a-t-il ajouté. Dès lors, Vladimir Poutine deviendrait "un partenaire de travail sur quelques problématiques régionales" avec lequel Emmanuel Macron "discuterait".



De son côté, Marine Le Pen estime que "la France sera respectée si elle est la France, si elle redevient véritablement la France" et que le pays s'est "soumis à l'Allemagne, à la politique américaine" et doit donc "retrouver son indépendance" en ne se soumettant pas "à la vision impérialiste des uns et des autres". La candidate pense donc que la France doit "être à équidistance de la Russie et des États-Unis". "Nous n'avons aucune raison de mener une guerre froide à la Russie, nous avons toutes les raisons d'engager avec la Russie des relations qui soit diplomatiques, commerciales, stratégiques parce que c'est une grande nation et que la Russie n'a pas exprimé d'hostilité à l'égard de la France", a-t-elle aussi déclaré.