publié le 03/05/2017

Dès le début, les échanges ont été très vifs. Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'ont pas retenu leurs coups mercredi 3 mai lors du traditionnel débat télévisé de l'entre-deux-tours. Le premier accusait sa rivale de manquer de "propositions concrètes", pendant que cette dernière accusait le leader d'"En Marche !" d'être "l'héritier de Hollande".



Emploi, terrorisme ou encore Union Européenne : le nombre de sujets abordés a été aussi large que varié. Et au fur et à mesure que l'émission se déroulait, le ton est monté entre les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle, qui se déroulera le 7 mai.

À quatre jours du second tour, la candidate du Front national, désignée par tirage au sort pour commencer a lancé les hostilités avec une attaque directe contre le candidat d'"En Marche!", qu'elle n'a eu de cesse de raccrocher au quinquennat sortant. "Vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse" ni "de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert", a répondu avec ironie Emmanuel Macron, après avoir écouté sa rivale mains jointes sous le menton, les yeux braqués dans les siens. Il a opposé "l'esprit de conquête" qu'il incarnerait à "l'esprit de défaite" de la présidente du FN.

