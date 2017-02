publié le 09/02/2017 à 12:00

"La banlieue et son cortège d’angoisses identitaires était le passager clandestin de la présidentielle", constate Éric Zemmour. Mais avec l'affaire d'Aulnay-sous-Bois, "le passager clandestin est sorti brutalement de la soute où on le confinait", poursuit-il, qui explique que "le spectre des émeutes de 2005 hante désormais la présidentielle de 2017". Et si Aulnay, Sevran, Montfermeil, Blanc-Mesnil, Villepinte, Tremblay, Clichy sous bois, se sont déjà embrasées, "les nuits prochaines seront longues", prédit le journaliste.



"Les activistes de Nuit debout et les jeunes communistes ont pris les choses en mains et les associations musulmanes sont sur le pont", fait remarquer Éric Zemmour. Avec un slogan tout trouvé : "Pas de justice, pas de paix". Il fait remarquer que "cette violence, cette fureur, cette montée des périls, c’était justement ce que voulaient occulter tous les protagonistes de l’élection présidentielle". Mais comme disait Lénine, "les faits sont têtus".