Le journal de 18h : François Hollande au chevet de Théo à Aulnay-sous-Bois

par Quentin Vinet publié le 07/02/2017 à 18:47

Le président de la République, au chevet du jeune Théo. François Hollande s'est rendu cet après-midi à l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. C'est là qu'est soigné le jeune homme de 22 ans blessé à coup de matraque jeudi dernier par des policiers. Ces quatre policiers, mis en examen dont l'un pour viol, ont été suspendus, a annoncé aujourd'hui Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur.



Ce soir, la famille de Théo appelle au calme après des incidents dans la ville depuis trois jours. La nuit dernière, 26 interpellations ont eu lieu et des policiers ont tiré à balle réelle pour se défendre. Hier, pour la 3e nuit d'affilée, la cité des 3.000 s'embrasse, une patrouille de la BAC, appelée en renfort pour sécuriser le quartier se retrouve face à une cinquantaine de jeunes qui viennent d'incendier plusieurs véhicules, et se dirigent vers les quatre fonctionnaires, armés, entre autres, de barres de fer. Les policiers vont d'abord faire usage de leur flashball, mais très vite ils se trouvent à cours de munitions, encerclés, acculés.



Pour disperser le groupe, ils vont alors, tous les quatre, sortir leur pistolet et tirer à plusieurs reprises en l'air, sans jamais viser la foule. L'effet est immédiat et les jeunes se dispersent. Mais dans le quartier, l'usage des balles réelles est vécu comme une provocation. Pourtant, à l'heure qu'il est, l'IGPN, la police des polices, ne s'est pas saisie de cette affaire. Coté réglementaire, l'usage des armes à feu pour disperser une foule ne fait pas partie des pratiques enseignées à l'école. La préfecture de police, elle, estime que les fonctionnaires ont pu s'extirper d'une situation dangereuse, sans qu'il n'y ai eu de blessé, grâce à l'usage de leurs armes alors qu'ils n'avaient plus d'autres moyens à leur disposition.

