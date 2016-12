Ces quatre individus sont suspectés d'avoir joué un rôle dans l'attaque au camion qui a coûté la vie, lundi 19 décembre, à douze personnes sur le marché de Noël de Breidscheidplatz à Berlin.

Crédit : Tobias SCHWARZ / AFP Le marché de Noël de Breidscheidplatz, à l'ouest de Berlin, frappé par un attentat

par Clémence Bauduin , Avec AFP publié le 22/12/2016 à 11:01

La police anti-terroriste allemande a procédé, jeudi 22 décembre au matin, à l'interpellation de quatre personnes à Dortmund, dans l'ouest de l'Allemagne. Ces arrestations ont probablement un lien avec la recherche du suspect de l'attentat de Berlin, selon les chaînes de télévision allemande WDR et N-TV. Deux appartements ont été perquisitionnés et la police a procédé à "quatre interpellations", indique WDR sur son site internet.



La chaîne d'information en continu N-TV indique que les quatre personnes sont des proches d'Anis Amri, le suspect tunisien recherché par toutes les polices du pays et d'Europe. Elles auraient été en contact avec lui au début de l'année 2016. Âgé de 24 ans, ce demandeur d'asile débouté est soupçonné d'être l'auteur de l'attentat au camion-bélier qui a fait 12 morts et 48 blessés lundi 19 décembre au soir sur un marché de Noël berlinois.



Une chasse à l'homme à l'échelle européenne est en cours contre Anis Amri depuis que la justice allemande a lancé un mandat d'arrêt sur tout le continent, plus de deux jours après l'attentat revendiqué par Daesh. Dortmund est située dans l'État régional de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, région de l'ouest de l'Allemagne où a vécu quelque temps Anis Amri et qui est connue pour abriter un nombre important de militants salafistes. Le parquet anti-terroriste allemand n'était pas joignable dans l'immédiat.