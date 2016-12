REPLAY - INVITÉ RTL - Jean-Luc Taltavull, le secrétaire général adjoint du syndicat des commissaires de police, a exercé pendant plusieurs années en Allemagne.

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La police allemande mène une chasse à l'homme. Après la libération d'un premier homme interpellé quelques heures après l'attentat au camion-bélier sur un marché de Noël de Berlin faisant douze morts, les autorités semblent disposer d'un nouveau suspect. Un ressortissant tunisien est activement recherché après la découverte d'un document d'identité retrouvé sous le siège conducteur du poids lourd.



"L’auteur est en fuite, ce qui traduit bien une volonté de réitération, il ne se contente pas de mourir joliment sur un fait d’armes. En tant que terroriste, s’ils peuvent en faire plusieurs, ils ne se dérangent pas, et ça c’est un paramètre qui n’était peut-être pas totalement pris en compte par la société allemande dans son ensemble.

Nos collègues allemands savaient qu’ils y auraient droit, on ne savait pas ni où, ni quand, ni comment", analyse Jean-Luc Taltavull, secrétaire général adjoint du syndicat des commissaires de police.



Si certains observateurs s’étonnent de découvrir qu’il n’y a quasiment pas de caméras de surveillance à Berlin pour faciliter l’enquête, le fonctionnaire de police, qui a exercé en Allemagne entre 2007 et 2011, souligne que nos voisins sont "très chatouilleux sur les libertés individuelles", après avoir vécu deux dictatures au XXe siècle (sous l’Allemagne nazie et en RDA). “La police administrative en Allemagne, qui est là pour prévenir la commission de fait, est beaucoup plus forte qu’en France”, nuance cependant Jean-Luc Taltavull.