Le seul suspect dans l'enquête a dû être relâché, faute de preuves tangibles. Un homme armé se trouve donc dans la nature.

Toutes les polices d'Allemagne sont en alerte maximale pour retrouver l'auteur de l'attentat du marché de Noël de Berlin, survenu dans la soirée de lundi 19 décembre. Après la remise en liberté de l'unique suspect, un réfugié pakistanais de 23 ans interpellé peu après la tragédie, l'homme qui a tué douze personnes au volant du camion-bélier se trouve donc toujours dans la nature.



"Nous avons probablement un dangereux criminel dans la nature", avait déclaré dans l'après-midi le chef de la police berlinoise, Klaus Kandt. L'individu, qui a agi au nom du groupe terroriste État islamique, est armé étant donné que le pistolet ayant servi à tuer le chauffeur routier polonais, retrouvé mort dans la cabine du camion, n'a pas été retrouvé.



Les enquêteurs doivent donc désormais travailler sur plusieurs pistes, car tout est ouvert. Le chef du parquet fédéral antiterroriste reconnaissait d'ailleurs ne pas savoir "de façon définitive" si les autorités devaient rechercher "un ou plusieurs auteurs". La police ne sait pas non plus si l'auteur(e) du crime a reçu l'aide de complices.



La situation a de quoi inquiéter la population. Berlin a d'ores et déjà renforcé ses mesures de sécurité et le maire de la ville a demandé à ses concitoyens d'être vigilants. On leur demande aussi de fournir aux autorités toutes les photos ou vidéos qu'ils auraient pu tourner sur ce marché de Noël au moment du drame.