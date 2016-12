Attentat à Berlin : Daesh revendique l'attaque via son agence de presse

Le groupe État islamique a revendiqué, via son agence de propagande, l'attentat sur le marché de Noël de Berlin qui a fait au moins 12 morts.

Crédit : Odd ANDERSEN / AFP La police et les services de secours autour du marché de Noël de Berlin où un camion a foncé dans la foule, le 19 décembre 2016

Un camion a foncé dans la foule, lundi 19 décembre aux alentours de 20 heures, aux abords de l'un des marchés de Noël les plus fréquentés de la capitale allemande. Selon le dernier bilan, 12 personnes sont mortes et 48 sont blessées. L'État islamique a revendiqué cet attentat via son agence de propagande. "Un soldat de l'EI a commis l'opération de Berlin en réponse aux appels à cibler les ressortissants des pays de la coalition internationale" anti-Etat Islamique, a précisé l'agence.



Le poids-lourd, un camion de 38 tonnes, qui a foncé intentionnellement sur la foule appartient à une société de transports polonaise qui n'avait plus de nouvelles de son chauffeur. Le patron de l'entreprise, Ariel Zurawski, s'est confié à l'Agence France Presse. "C'est mon cousin, je le connais depuis l'enfance. Je me porte garant de lui". Un corps sans vie d'un citoyen polonais a été retrouvé dans le camion après le drame.

#Allemagne l'#EI revendique l'attaque de #Berlin en qualifiant l'assaillant de "soldat de l'État islamique" et suivant la mm formule pic.twitter.com/OjtA5OMZYi — Wassim Nasr (@SimNasr) 20 décembre 2016

En juillet dernier, l'EI avait revendiqué une attaque à la hache commise dans un train en Allemagne. "L'auteur de l'attaque à l'arme blanche en Allemagne est l'un des combattants de l'EI et il a mené cette opération en réponse aux appels à viser les pays de la coalition qui combat l'EI", avait affirmé le groupe jihadiste. La coalition internationale dirigée par les Etats-Unis et à laquelle participe l'Allemagne mène des raids aériens sur les positions de l'EI qui occupe des régions en Irak et en Syrie.