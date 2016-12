Attentat à Berlin : pourquoi la police allemande a tweeté une photo de chat

Sur le réseau social, la police berlinoise a publié une photo de chat. Un tweet qui n'est pas sans rappeler ce qu'avait fait la police belge après les attentats de Bruxelles.

Les chats utilisés par la police berlinoise sur les réseaux sociaux

par Clarisse Martin publié le 21/12/2016 à 19:09

48 heures après qu'un camion a foncé dans la foule du marché de Noël de Breitscheid à Berlin, l'auteur de l'attentat est toujours en fuite et la police allemande est en alerte pour le retrouver. Un document d'identité a été retrouvé à bord du camion qui a provoqué la mort de 12 personnes et blessé 48 autres et un avis de recherche a été depuis diffusé.



Les forces de l'ordre doivent agir vite pour le retrouver. Et les réactions sur les réseaux sociaux et autres propagations d'informations pas toujours fiables et vérifiées peuvent gêner la progression de l'enquête. Sur Twitter, la police berlinoise s'est donc fendue d'un curieux tweet. Une photo de chat estampillée Polizei Berlin avec pour seul commentaire le hashtag #AusGruenden. Une expression difficilement traduisible dans la langue de Molière mais se rapprochant des expressions "À bon entendeur", ou "À raison". Une sorte de message destiné aux initiés pour inciter à la prudence sur les réseaux sociaux.



Ce tweet est en fait un écho à la vague de lolcats qui avait déferlée sur Twitter au lendemain des attentats de Bruxelles, en mars 2016. Sur consigne de la police du pays, les Belges avaient inondé les réseaux sociaux de ces images pour aider les forces de l'ordre à progresser dans leur enquête sans entraver leurs recherches.