L'opération Sentinelle est-elle légitime ?

Alors qu'un homme a attaqué vendredi matin des militaires à coup de machette, nos éditorialistes débattent de l'utilité de l'opération Sentinelle, déployée dans le cadre de l'état d'urgence depuis novembre 2015.

Alors que les internautes se montrent plutôt favorables à la présence des militaires sur les sites sensibles dans le cadre de l'opération Sentinelle, Marie Drucker va dans leur sens, trouvant même dommage que l'état d'urgence ne soit pas constitutionnalisé. "On devrait arrêter de le diaboliser" nous dit-elle, ajoutant que cela fait énormément de tort au tourisme. Elle estime même qu'il faudrait arrêter de l'appeler de cette façon.



Pour Jean-Christophe Buisson, "on a la preuve que l'état d'urgence est utile" et pertinent. Il juge que ce qui s'est passé au Louvre est "symbolique" et que "les militaires ont réussi à empêcher quelque chose de beaucoup plus grave". Philippe Bailly va dans le sens de Marie Drucker et estime également qu'il faudrait renommer l'état d'urgence pour lui donner une connotation moins péjorative.



"L'opération Sentinelle, c'est comme un iceberg, il y a tout ce que l'on ne voit pas" ajoute-t-il, évoquant tous les moyens donnés par l'état d'urgence à la police et à l'armée pour un travail de l'ombre, mais crucial dans le domaine du renseignement. Jean-Christophe Buisson pointe du doigt le fait que vu de l'étranger, "on retient surtout qu'il y a eu une attaque au Louvre, un endroit particulièrement symbolique".



On refait le monde avec:



Marie Drucker

Jean-Christophe Buisson

Philippe Bailly

Romain Renner