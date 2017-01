Les candidats se sont rendus dans leur bureau de vote pour ce premier tour de la primaire de la gauche.

Benoît Hamon a voté à Trappes pour la primaire de la gauche, le 22 janvier 2017. Vincent Peillon a voté pour la primaire de la gauche, à Paris le 22 janvier 2017. Jean-Luc Bennahmias a voté à Marseille, le 22 janvier. Sylvia Pinel vote à Castelsarrasin (Tarn et Garonne). Arnaud Montebourg a voté en Saône-et-Loire. François de Rugy a voté à Nantes (Loire-Atlanique). Jean-Christophe Cambadélis à voté rue de Solférino au siège du Parti socialiste.

par Eléanor Douet publié le 22/01/2017 à 17:48

C'est le premier test de la gauche qui a lieu ce dimanche 22 janvier. À trois mois de la présidentielle, les électeurs étaient appelés à voter jusqu'à 19 heures pour l'un des sept candidats qui souhaitent représenter la gauche le 23 avril prochain. Selon les premiers chiffres de la participation publiés peu après midi, 400.000 personnes, sur 63% des bureaux de vote, avaient glissé un bulletin dans l'urne. Les organisateurs espèrent qu'une forte mobilisation des électeurs donnera au candidat choisi in fine au deuxième tour, le 29 janvier, l'élan indispensable pour déjouer les pronostics actuels et se hisser dans le duel présidentiel final du 7 mai, actuellement plutôt promis à François Fillon et Marine Le Pen.



Dans la consultation de la "belle alliance populaire", un trio de tête se détache pour l'emporter au terme d'une campagne éclair. Malgré des rencontres de terrain chahutées, l'ex premier ministre Manuel Valls espère que son expérience lui permettra de l'emporter face à deux anciens ministres frondeurs, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Ce dernier, dont le projet de revenu universel est jugé utopique par la plupart de ses adversaires, bénéficie d'une bonne dynamique dans les sondages. "J'ai le sentiment que notre heure est arrivée", a-t-il lancé aux électeurs venus l'écouter à Toulouse lors de son dernier meeting, vendredi.

Un quatrième ancien ministre socialiste, Vincent Peillon, qui n'a décidé de tenter sa chance qu'après le renoncement du président sortant François Hollande, début décembre, est distancé dans les intentions de vote. Il en va de même des écologistes François de Rugy et Jean-Luc Bennahmias, ainsi que de la présidente du Parti radical de gauche Sylvia Pinel.