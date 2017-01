L'ancien ministre de l'Économie arrive en troisième position du premier tour de la primaire de la Belle Alliance populaire dimanche 22 janvier.

Arnaud Montebourg obtient 17,69% des suffrages lors du premier tour de la primaire de la gauche, ce dimanche 22 janvier, selon les premières estimations de la Haute Autorité. Ce qui fait de lui le troisième homme de la course. Un résultat qui ne lui permet pas de se qualifier pour le second tour du scrutin, dimanche 29 janvier. Au total, entre un et deux millions de personnes ont pris part au vote. L'ancien ministre du Redressement productif a déclaré qu'il rallie les rangs de Benoît Hamon, arrivé en tête devant Manuel Valls.

Opposé au virage social-libéral pris par François Hollande et Manuel Valls au cours du quinquennat, Arnaud Montebourg avait quitté le gouvernement avec fracas, et été remplacé par Emmanuel Macron à l'été 2014. Après avoir pris ses distances avec la politique et s'être investi dans l'entreprise Habitat, Arnaud Montebourg avait fait son grand retour dans l'arène politique en mai 2016, au sommet du mont Beuvray.

Entouré des frondeurs socialistes, le chantre du Made in France avait ensuite déclaré sa candidature à la présidentielle, sans annoncer sa participation à la primaire. Il avait finalement choisi de participer au scrutin au nom du "rassemblement" de sa famille politique. Fait marquant de cette campagne : au moment de présenter ses soutiens, Arnaud Montebourg avait été un peu vite en besogne en présentant Guy Bedos comme président de son comité de soutien. L'humoriste avait finalement renoncé àprendre la charge de cette fonction.