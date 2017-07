On refait le monde

On refait le monde La page de l'émission

"Make our planet great again" : plus de 150 projets pour le climat déposés

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

Le projet d'Emmanuel Macron a pourtant donné des idées, puisque l'Allemagne a annoncé le 13 Juillet un budget de 15 millions d'euros pour financer "un programme de recherche franco-allemand dans les domaines du climat, de l’énergie et du système terrestre".

30 millions pour attirer quelques chercheurs US en France pour #MakeOurPlanetGreatAgain Sinon, voici la situation financières des univ. pic.twitter.com/bLsLdzJWko

Mais le succès du projet ne contente pas tout le monde. Du côté français, certains chercheurs universitaires pointent du doigt le budget alloué à cet appel d'offre , dénonçant un "coup de com". Le 17 juin, le ministère de l’Enseignement supérieur avait expliqué sur France Inter que l’accueil d’une cinquantaine de chercheurs "sur une durée de 5 ans" coûterait 60 millions d'euros , dont la moitié serait financée par l'État . Ce qui ne ravit pas Olivier Berné, chercheur en astrophysique au CNRS, comme il l'explique dans un tweet :

Sept semaines après le lancement du projet, le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) , chargé d'étudier les candidatures, a déjà reçu plus de 150 dossiers alors que la clôture est prévue pour le 31 août. Selon Le Parisien , ce sont au total des chercheurs de 97 nationalités différentes , qui ont participé à l'appel d'offres. Les Américains représentent cependant plus de la moitié des postulants.

Suite à la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis des accords de Paris sur le climat, Emmanuel Macron a lancé le 1er Juin un appel à projet aux scientifiques américains "déçus" par la décision du président. Emmanuel Macron avait alors fait de sa phrase choc "Make our planet great again " une plateforme en ligne pour récolter tous les projets scientifiques concernant le climat. À la clé, une bourse pouvant atteindre 1,5 million d'euros selon le projet, et une cinquantaine de chercheurs étrangers recrutés en France.

article

7789422587

"Make our planet great again" : plus de 150 projets pour le climat déposés

"Make our planet great again" : plus de 150 projets pour le climat déposés

L'appel à projet d'Emmanuel Macron après la sortie des États-Unis des accords de Paris connaît un large succès : plus de 150 projets climatiques de chercheurs étrangers ont été déposés.

http://www.rtl.fr/actu/environnement/make-our-planet-great-again-plus-de-150-projets-pour-le-climat-deposes-7789422587

http://media.rtl.fr/cache/ITJhEgk4n5grfQTa8qcjag/330v220-2/online/image/2017/0612/7788933262_emmanuel-macron.jpg