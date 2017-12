Les Républicains : Laurent Wauquiez largement élu président du parti

publié le 10/12/2017 à 20:22

Il n'y aura pas eu de surprise. Laurent Wauquiez a été élu président des Républicains dès le premier tour de l'élection ce dimanche 10 octobre. Ses concurrents, Florence Portelli et Maël de Calan, n'ont pas réussi à inverser la tendance. Le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne l'emporte avec 74,64% des voix.



Florence Portelli arrive en deuxième position avec 16,11% des voix et devance ainsi Maël de Calan, qui a obtenu 9,25% des suffrages.

Près 42,46% des électeurs Les Républicains ont voté pour cette élection interne. Sur les 234.000 militants, 99.597 personnes ont décidé de choisir leur nouveau chef. "C'est un succès pour notre famille politique. On nous promettait quelques dizaines de milliers de voix, nous avons eu à quelques voix près, le double. Face à une gauche modernisée, qu'est La République En Marche, il faut une droite modernisée", a lancé Bernard Accoyer après l'annonce des résultats.

Le plus dur reste à venir pour Laurent Wauquiez tant les chantiers sont nombreux. À commencer par celui du rassemblement, le défi le plus compliqué. Laurent Wauquiez en avait fait la priorité de sa campagne, en mettant largement en scène les ralliements mais, au delà des nostalgiques de Nicolas Sarkozy, qui constituent l'essentiel de ses troupes, il n'aura pas réussi, pour l'instant, à convaincre toute sa famille de le rejoindre. Pire, en plaçant la campagne sur un terrain très droitier et en critiquant violemment Emmanuel Macron, il s'est attiré les foudres des plus modérés de son parti.





