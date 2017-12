publié le 28/12/2017 à 15:20

Aussi retentissant à l’échelle de ce milieu que l’arrivée de Neymar au PSG. L’écrivain le plus lu des Français, Guillaume Musso, une nouvelle fois numéro 1 des ventes en 2017, a quitté son éditeur historique XO pour rejoindre la vénérable maison Calmann Levy. Un véritable coup de tonnerre qui tient davantage ici d'une histoire d’hommes et d’amitié que de colossales sommes d’argent.



Puis le printemps a été féminin, avec deux des romancières les plus populaires. Fred Vargas et son nouveau polar à succès La Recluse. De son côté, Anna Galvada publiait un recueil de nouvelles toujours aussi sensibles Fendre l’armure et accordait une de ses rarissimes interviews à RTL

L'automne a ensuite été marqué du sceau du prix Nobel, puisque nos deux français nobélisés, Patrick Modiano et Jean-Marie Gustave Le Clézio, signaient leur grand retour au roman à quelques jours d’intervalle en octobre.

Enfin comment ne pas aborder les grands prix littéraires. Inspirés par les grandes tragédies du XXe siècle, la barbarie nazie dans L’ordre du jour d’Eric Vuillard, prix Goncourt et La disparition de Josef Mengele d’Olivier Guez, prix Renaudot, mais aussi le colonialisme, le drame des harkis en particulier, dans L’art de perdre, Goncourt des lycéens, d’une romancière surdouée de 31 ans, Alice Zeniter, submergée par l’émotion.



Mais 2017 s’est achevée par un bien triste chapitre… La disparition de Jean d’Ormesson le 5 décembre. Jean d’O nous avait accordé sa dernière interview le 7 juillet en Corse où il aimait passer ses vacances.

2017 en bande-dessinée

2017 aura été une année riche en blockbusters pour la bande dessinée, et apparemment les maisons d'édition généralistes sont de plus en plus nombreuses à s’intéresser au 9ème art.



Et à le faire de plus en plus sérieusement. Prenez l'exemple de Michel Lafon qui, pour lancer son département bande dessinée, a convaincu Gad Elmaleh d'adapter les sketches de son personnage le Blond, le beau gars à qui tout réussi. Et Gad était ravi.



Les thèmes traités par la bande dessinée se sont formidablement diversifiés en 2017. Aux côtés des grandes séries : Lanfeust, Thorgal, ou Corto Maltese, on trouve des récits intimistes, comme notre excellent Grand prix RTL de la bande dessinée, La terre des hommes de l'auteur italien Gipi, mais aussi beaucoup d'albums évoquant des thèmes de société, comme celui de la blogueuse Emma, "Un autre regard", paru chez Massot édition.



En 2017, comme tous les ans, on a eu également droit à des records de vente aux enchères pour des planches de bande dessinée. En 2016, c’est Hergé qui a été la star des ventes aux enchères, avec une planche de Tintin en Amérique qui avait atteint le chiffre record de 1.550.000 euros frais compris. Cette année, c'est Uderzo avec la couverture du "Bouclier Arverne" ayant appartenu à Pierre Tchernia, qui s'est envolée à Drouot : 1.150.000 € avec les frais, soit 1.450.000 euros pour cette couverture en couleur peinte à la gouache de l'album le Bouclier Averne, dédicacé par Goscinny et Uderzo pour Pierre Tchernia. Un record pour Uderzo, qui a fêté cette année ses 90 ans. Voilà une bonne astuce pour combattre les effets indésirables du vieillissement : battre des records de vente.