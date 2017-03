publié le 20/03/2017 à 23:00

Sur les onze candidats à l'élection présidentielle, cinq se démarquent largement dans les sondages. Les favoris à la fonction suprême s'affrontent ce lundi 20 mars lors d'un premier débat organisé par TF1, et diffusé également par RTL. Dans une campagne présidentielle dominée par les affaires politico-judiciaires et les bisbilles politique, les débats de fond tardent parfois à arriver.



>> Suivez le premier débat de la présidentielle sur RTL et RTL.fr

Quel candidat va réussir son débat ? Ce grand rendez-vous pourrait être déterminant pour François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Si Emmanuel Macron et Marine Le Pen dominent les sondages et tenteront d'éviter les pièges, les enjeux sont multiples pour tous les candidats. François Fillon voudra prendre ses distances avec ses affaires judiciaires, Benoît Hamon devra réussir à rassembler à gauche alors que Jean-Luc Mélenchon tentera de renforcer l'engouement après sa marche pour "une VIe république" organisée ce weekend.



Dans ce contexte politique, quel candidat vous séduit le plus dans ce premier débat à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle ?

"Le Grand Débat" : quel candidat vous séduit le plus ? François Fillon

Benoît Hamon

Marine Le Pen

Emmanuel Macron

Jean-Luc Mélenchon