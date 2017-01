Une pétition contre la subvention d'Estrosi à une association israélienne

Le président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, en visite en Israël, a annoncé une subvention d'un montant de 50.000 euros à une association juive.

Crédit : VALERY HACHE / AFP Christian Estrosi (LR), président de la métropole Nice-Côte d'Azur

par Eléanor Douet publié le 05/01/2017 à 05:30

Fin décembre, Christian Estrosi, président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur était en visite de trois jours en Israël, où il a notamment rencontré le premier ministre Benjamin Netanyahu. L'ancien maire de Nice a annoncé sur son compte Twitter : "Je lui ai dit tout mon soutien après la résolution de l'ONU contre Israël". Lors de ce déplacement, Christian Estrosi s'est également entretenu avec le maire de Jérusalem avec qui il a parlé sécurité. Il a ensuite planté des oliviers, avant d'annoncer une subvention de 50.000 euros pour l'association KKL (Fonds national juif) pour un projet de reforestation.



En quelques heures la polémique a enflé. "Rien ne peut justifier le déplacement de Christian Estrosi en Israël aux frais de la Métropole Nice Côte d'Azur pour soutenir Netanyahu", s'est notamment indigné Patrick Allemand, conseiller régional des Alpes-Maritimes et ancien vice-président de la région PACA. D'autres ont clairement fait savoir leur opposition à ce que Christian Estrosi apporte son soutien à l'État d'Israël et à son Premier ministre, alors que l'ONU, pour la première fois depuis 1979, venait de demander l’arrêt de la colonisation des territoires palestiniens à Israël.

Rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin @netanyahu. Je lui ai dit tout mon soutien après la résolution de #ONU contre #Israël. pic.twitter.com/5BCVD3k5eJ — Christian Estrosi (@cestrosi) 28 décembre 2016

Enfin, les 50.000 euros de subvention au KKL, un organisme paragouvernemental actif à Jérusalem-Est annexé et sur le plateau du Golan annexé, passent très mal. Beaucoup estiment que via cette somme Christian Estrosi finance la colonisation d'Israël. Une pétition a d'ailleurs été mise en ligne sur le site change.org. Elle réclame l'annulation de ce "financement". Après cinq jours, plus de 13.000 personnes ont signé la pétition.