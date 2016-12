L'ex-maire de Nice publiera un livre où il compte dévoiler sa "vérité sur le 14 juillet" et l'attentat qui a frappé la Promenade des Anglais à Nice.

Crédit : BORIS HORVAT / AFP Bernard Cazeneuve et Christian Estrosi, le 15 juillet 2016 à Nice

par Clarisse Martin publié le 26/12/2016 à 12:07

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il faut tout changer !, c'est le titre du livre de Christian Estrosi qui paraîtra à la fin du mois de janvier 2017 aux éditions Albin Michel. Dans ces pages, le président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur compte développer son analyse de la société française et de l'identité. Un livre contre "la pensée unique" dont la gestation a commencé après l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016.



Et selon le Journal du dimanche, Christian Estrosi ne compte pas épargner Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur au moment de l'attentat, devenu depuis Premier ministre. "Il y aura des choses qui feront mal à Cazeneuve", a-t-il déclaré. Après les événements tragiques, une polémique avait fait rage, l'homme politique mettant en cause la place Beauvau et le dispositif de sécurité qui avait été déployé sur la Promenade des Anglais ce jour-là.



Une petite phrase qui fait écho à l'actualité puisque le pure player Mediapart vient de publier une enquête affirmant que le terroriste Mohamed Lahouaiej Bouhlel aurait procédé à onze repérages avant de passer à l'acte lors du feu d'artifice à l'occasion de la fête nationale, sans être inquiété malgré l'interdiction de circuler à bord d'un poids-lourd dans cette zone. Christian Estrosi a annoncé son intention de porter plainte en diffamation contre le site d'investigation.