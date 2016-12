L'ONU demande à Israël de cesser la colonisation dans les Territoires palestiniens

Pour la première fois depuis 1979, les États-Unis ont permis l'adoption d'une résolution pour l'arrêt de la colonisation israélienne au Conseil de sécurité de l'ONU.

Le Conseil de sécurité de l'ONU, le 31 octobre 2016

par Geoffroy Lang , Avec AFP publié le 24/12/2016 à 10:28

Un petit séisme diplomatique s'est produit dans la soirée du 23 décembre à New York. Pour la première fois depuis 1979 le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé à Israël de cesser la colonisation dans les Territoires palestiniens et à Jérusalem-Est. Cette résolution a pu voir le jour grâce à la décision des États-Unis de ne pas utiliser leur droit de veto. Alors qu'elle avait toujours soutenue Israël jusqu'ici sur ce dossier extrêmement sensible, les représentants de l'administration Obama se sont abstenus lors du vote du 23 décembre.



Les 14 autres membres du Conseil ont voté en faveur de ce texte initialement proposé par l'Egypte. "Israël rejette cette résolution anti-israélienne honteuse des Nations unies et ne s'y conformera pas", ont vivement réagi dans un communiqué les services du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Il s'agit d'

, a estimé de son côté Nabil Abou Roudeina, porte-parole de la présidence palestinienne, parlant "d'une condamnation internationale unanime de la colonisation et d'un fort soutien à une solution à deux États".

Donald Trump avait tenté de repousser le vote

Ce dossier international se double d'une divergence marquée entre l'administration américaine sortante de Barack Obama et le président élu des Etats-Unis Donald Trump. Ce dernier était intervenu avec succès auprès du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi pour reporter le vote sur ce texte, initialement prévu jeudi 22 décembre. Et il a rapidement cherché à rassurer les alliés israéliens après l'adoption vendredi: "Les choses seront différentes à l'ONU après le 20 janvier", date de son entrée en fonctions, a-t-il twitté.

Après la volte-face du Caire, quatre pays - la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le Sénégal et le Venezuela - avaient finalement obtenu qu'un vote soit organisé le lendemain. Israël a aussitôt appliqué "une série de mesures diplomatiques" contre le Sénégal et la Nouvelle-Zélande, l'Etat hébreu n'ayant pas de relations diplomatiques avec les deux autres pays. Quelques heures seulement après le vote, Benyamin Netanyahu a, entre autres, annoncé le rappel "immédiat" de ses ambassadeurs en Nouvelle-Zélande et au Sénégal "pour consultations", ainsi que l'annulation de tous les programmes d'aide au Sénégal.

L'administration signifie sa lassitude à Israël

La résolution votée vendredi exhorte Israël à "cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est", affirmant par ailleurs que les colonies israéliennes "n'ont pas de valeur juridique" et sont "dangereuses pour la viabilité d'une solution à deux États".

Frustrés par des années d'efforts diplomatiques infructueux, les Etats-Unis ont justifié leur abstention par l'impact de la colonisation sur la recherche de la paix au Proche-Orient.



"On ne peut en même temps défendre l'expansion des colonies israéliennes et une solution à deux Etats", comme le fait Benjamin Netanyahu, a déclaré l'ambassadrice américaine aux Nations unies Samantha Power après le vote, accueilli par des applaudissements. L'administration Obama avait mis son veto à une résolution similaire en 2011. Mais cinq ans plus tard, la position du président sortant, qui entretient des relations notoirement exécrables avec Benyamin Netanyahu, faisait l'objet de nombreuses spéculations sur un possible revirement.



En 1979, le Conseil de sécurité avait adopté la résolution 446, considérant comme illégale et comme un obstacle à la paix l'établissement de colonies dans les Territoires palestiniens par Israël. A l'époque déjà, les Etats-Unis s'étaient abstenus.