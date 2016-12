Le premier adjoint Les Républicains à la mairie et la ville de Nice "portent plainte en diffamation" après la publication d'un article de "Mediapart" sur les repérages effectués par l'auteur de l'attentat commis le 14 juillet.

Crédit : KENZO TRIBOUILLARD / AFP Christian Estrosi, maire de Nice

par Marie de Fournas , Avec AFP publié le 23/12/2016 à 23:54

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Christian Estrosi dément et condamne les informations de Mediapart. Vendredi 23 décembre, le site a publié un article sur les repérages opérés par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel sur la promenade des Anglais, avant l'attentat de Nice perpétré au soir du 14 juillet. Le média, qui s'est procuré les images d'une caméra de surveillance, détaille les 11 passages faits par le terroriste dans les jours précédant l'attaque. Tous les allers et venues du poids-lourd sont méticuleusement décrits, ainsi que toutes ses infractions. Face à ces informations, le président de la métropole niçoise a affirmé sur son compte Twitter qu'il portait plainte contre le site. "Je ne laisserai pas Mediapart remettre en cause le travail des policiers municipaux de Nice qui ont fait un travail remarquable", a-t-il justifié.



Le camion serait notamment monté à plusieurs reprises sur le trottoir réservé aux piétons, serait rentré dans un espace où des véhicules six fois plus petits étaient interdits et aurait marqué de longs arrêts sans décharger de marchandise. Autant d'infractions qui selon Mediapart, auraient pu alerter les services de vidéosurveillance. Le journal en ligne publie également plusieurs images, dont des photos prises par l'auteur de l'attaque. Parmi elles, un selfie de Mohamed Lahouaiej Bouhlel, pris selon Mediapart le 15 août 2015 sur la promenade des Anglais, aux côtés de Christian Estrosi. Selon une source proche du dossier, cette photo fait partie des éléments que les enquêteurs ont retrouvés sur le compte Facebook du tueur.

Je dépose plainte car je ne laisserai pas #Mediapart remettre en cause la compétence des agents de @PMdeNice qui font un travail remarquable — Christian Estrosi (@cestrosi) 23 décembre 2016

"Alors que notre ville est toujours en deuil et qu'une enquête est en cours, Mediapart aurait-il eu accès à des images qui sont normalement protégées par le secret de l'enquête?", s'est interrogé l'entourage de Christian Estrosi auprès de l'AFP, dénonçant un "article à charge" et "une synthèse d'approximations" et soulignant que Mediapart n'avait pas interrogé la ville. "Nous portons plainte sur ces propos scandaleux allant jusqu'à faire croire que Christian Estrosi aurait fait volontairement une photo avec le terroriste", a-t-on ajouté de même source. "Christian Estrosi ne laissera pas remettre en cause la compétence de ses agents de police municipale. […] La ville de Nice et Christian Estrosi portent plainte en diffamation", a-t-on encore poursuivi.