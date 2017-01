LE GRAND JURY - Bruno Retailleau a précisé la vision de la droite pour redresser le projet européen et ainsi affirmer sa puissance face à l'Amérique de Donald Trump.

par Philippe Peyre publié le 22/01/2017 à 16:00

Les enjeux sont nombreux pour l'Europe à l'heure où elle fait face à l'élection de Donald Trump et une détérioration de l'entente entre la France et l'Allemagne. "Il faut une France forte et il faut redresser le projet européen qui est en train de se disloquer", a martelé Bruno Retailleau, bras droit de François Fillon, invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI dimanche 22 janvier.



Comment l'équipe Fillon entend-elle affronter la présidence d'un Donald Trump protectionniste et particulièrement véhément envers le continent ? "Il ne respectera que ceux qui seront forts, c'est un adepte du rapport de force", a analysé Bruno Retailleau qui a également mis en avant la nécessité de restaurer l'entente du couple franco-allemand. "Si François Fillon va à Berlin demain (lundi 23 janvier pour rencontrer Angela Merkel, ndlr), c'est aussi pour ressouder le couple franco-allemand. Par pour faire une Europe allemande mais que pour la France puisse avoir toute sa place", a-t-il précisé.

Travailleurs détachés : vers une suspension de la directive ?

Le sénateur de Vendée a précisé la vision du camp qu'il défend pour redresser l'Europe. Le projet, "c'est l'Europe des nations", a-t-il lancé. Concrètement, à quoi cela correspond ? À la mise en place d'un gouvernement de la zone euro "avec des États et pas avec des gens nommés", a avancé Bruno Retailleau, précisant pour autant que cela pourrait être mis en place sans revenir sur les traités signés jusqu'à présents.



Celui qui coordonne la campagne de François Fillon a également insisté sur la nécessite de revenir très sérieusement sur la directive des travailleurs détachés. "Arrêtons de faire des tribunes, on la renégocie", a-t-il assuré. "François Fillon assume la suspension unilatérale de la directrice travailleurs détachés parce que l'Europe que nous voulons ne peut pas être une Europe qui détruit les emplois en France".