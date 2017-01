LE GRAND JURY - Le bras droit de François Fillon était l'invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. Il a défendu le programme du candidat de la droite concernant la Sécurité sociale, le temps de travail et la hausse de la TVA.

par Philippe Peyre publié le 22/01/2017 à 13:53

C'est un programme que beaucoup associent à une régression sociale. Augmentation de deux points la TVA, hausse du temps de travail sans rémunération supplémentaire garantie ou encore la sécurité sociale qui ne remboursera plus forcément dans les mêmes conditions... Les mesures de François Fillon inquiètent. Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI dimanche 22 janvier, Bruno Retailleau, bras droit du vainqueur de la primaire de la droite, a été interrogé sur ces mesures et le risque qu'elles provoquent une baisse du pouvoir d'achat.



Le coordinateur de la campagne du candidat de la droite l'assure : ces mesures n'auront pas d'impact négatif sur le pouvoir d'achat. "La TVA sociale, ça permet justement de taxer les produits chinois et cela permet de financer la sécurité sociale. Parce qu'en parallèle, on baisse les charges sociales donc les prix ne bougeront pas. C'est intelligent parce que les chinois contribueront à notre modèle social", a déclaré Bruno Retailleau.

La faute aux 35 heures

Concernant le temps de travail, le soutien de François Fillon s'est montré très vindicatif envers les 35 heures : "On a eu des années de stagnation salariale. Dans la fonction publique, il a fallu geler le point [d'indice] et dans la fonction publique hospitalière, les heures supplémentaires sont en train de s'entasser sur des comptes épargne-temps et on sait pas si l’hôpital pourra les payer", a-t-il déploré. Bruno Retailleau a affirmé que les 35 heures étaient synonymes de chômage et d'une stagnation voire d'une perte du pouvoir d'achat.

Au lendemain de la victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre, beaucoup ont hurlé au loup concernant son intention d'opérer des coupes sévères dans la Sécurité sociale et particulièrement concernant les conditions de remboursement. "Le président de la Mutualité a affirmé que déjà un euro sur deux en ville n'est pas remboursé pour les soins courants. Donc le modèle socialiste, c'est la casse sociale", a attaqué Bruno Retailleau. Le coordinateur de la campagne de M. Fillon n'a en effet pas manqué d'égratigner le Parti socialiste sur ses divisions : "Ma seule certitude (pour la présidentielle, ndlr), c'est que la gauche est fragmentée et que c'est la conséquence du bilan désastreux du quinquennat de François Hollande", a-t-il affirmé.



Bruno Retailleau l'a martelé : François Fillon souhaite que tous les Français puissent avoir accès aux soins. "Aucun français ne doit être laissé à l'écart des soins, c'est l'engagement que prend François Fillon", a-t-il lancé, précisant que le candidat de la droite à la présidentielle indiquera très prochainement les modalités qui permettront de remplir ces objectifs.