Le président du Medef a invité le candidat de la droite à nuancer ses propos sur la réduction du nombre de fonctionnaires.

Pierre Gattaz, président du Medef

par Léa Stassinet publié le 17/01/2017 à 18:32

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

D'accord sur le fond, mais pas sur la forme. Pierre Gattaz a demandé à François Fillon de faire preuve d'un peu plus de nuance, lors de sa conférence de presse mensuelle. "Dit comme ça, vous mettez le feu au pays, aux fonctionnaires. Ce n'est pas bon", a déclaré le président du Medef, à propos de la promesse de campagne du candidat de réduire le nombre de fonctionnaires de 500.000 en cinq ans.



Le président du Mouvement des entreprises de France a par ailleurs jugé "possible" la suppression d'un demi-million de fonctionnaires durant le prochain quinquennat, à condition d'y réfléchir "avec les fonctionnaires eux-mêmes". Il ajoute que "l'objectif quantitatif est louable à terme. Il y a des endroits où il faudra sans doute renforcer et d'autres où on sait qu'il y a de la gabegie, de la démotivation, des problèmes de management, de processus, et ça, il faut les détecter (...) avec les fonctionnaires".



Par des départs à la retraite non remplacés par exemple, Pierre Gattaz a déclaré que la mesure controversée de François Fillon pourrait ainsi se faire "presque naturellement (...) sans créer de drame".