Donald Trump dénigre les journalistes qu'il considère comme "malhonnêtes"

Le président des États-Unis s'est montré très vindicatif envers les médias qu'il accuse de vouloir minimiser le succès populaire lors de sa prestation de serment, vendredi 20 janvier.

Crédit : MANDEL NGAN / AFP Donald Trump au siège de la CIA, à Langley le 21 janvier 2017

par Philippe Peyre , Avec AFP publié le 22/01/2017 à 12:43

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

À peine investi à la Maison-Blanche, Donald Trump mène une "guerre" contre les médias. À l'occasion d'une visite attendue au siège de la CIA, samedi 21 janvier, le président des États-Unis s'est emporté contre les journalistes. Selon lui, ils font partie "des êtres humains les plus malhonnêtes de la Terre".



La raison de cette colère ? La couverture de sa cérémonie d'investiture. Le chef d'État américain reproche aux médias d'avoir minimisé le nombre de personnes ayant assisté à sa prestation de serment, à Washington. "Honnêtement, cela avait l'air d'un million et demi de personnes, cela allait jusqu'au Washington Monument", a-t-il affirmé. Seulement, si la police américaine ne fournit pas de chiffres, en principe, lors des manifestations, les images aériennes diffusées vendredi 20 janvier par les télévisions américaines parlent d'elles-même. En effet, la foule, clairement inférieure à un million et demi de personnes, n'allait pas jusqu'au Washington Monument.

Ce fut la plus grande foule jamais vue lors d'une investiture, point barre Sean Spicer, porte-parole de Donald Trump Facebook Twitter Linkedin

Les photos aériennes prises lors de la cérémonie d'investiture du 45ème président des États-Unis ont été comparées à celles capturées lors de la cérémonie de Barack Obama et là encore, le constat est sans appel : la foule était notoirement plus faible que celle qui s'était rassemblée au même endroit lors des deux prestations de serment du désormais ex-président américain, en 2009 et en 2013.



Mais ce constat est loin d'être partagé par Donald Trump et son équipe. Le porte-parole du milliardaire, Sean Spicer, s'en est pris aux journalistes depuis la salle de presse de la Maison Blanche. "Ce fut la plus grande foule jamais vue lors d'une investiture, point barre", a-t-il affirmé, sans fournir d'éléments concrets pour appuyer ses dires. "Nous allons demander à la presse de rendre des comptes", a-t-il encore lancé en élevant la voix. "Les Américains méritent mieux et tant qu'il sera le messager d'un mouvement, Donald Trump s'adressera directement à eux", a ajouté Sean Spicer qui a refusé de répondre à la moindre question des journalistes présents.



La foule lors de la cérémonie d'investiture de Donald Trump (à gauche) comparée à la foule présente pour celle de Barack Obama en 2009 (droite).