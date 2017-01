BILLET - Lors de son intronisation à Paris, François Fillon s’est moqué de tous ceux qui le critiquaient et "avaient des vapeurs".

par Nicolas Domenach , Loïc Farge publié le 16/01/2017 à 10:12

"Les vapeurs me sortaient par les naseaux, au point qu’on aurait pu crier au feu de cheminée", lance Nicolas Domenach, qui était présent samedi au discours d'investiture de François Fillon, samedi 14 janvier à Paris. Qu'est-ce qui donc a tant provoqué d'émotion chez le journaliste ? D'abord, le fait que le nouveau champion de la droite "n'a cité aucun personnage historique, aucun auteur de référence, comme s’il avait perdu son parolier et l’inspiration".



Ensuite - et "plus grave", aux yeux de Nicolas Domenach -, "François Fillon a enterré l’amitié franco-allemande". Il s'explique : "Devant un public totalement envapé, il nous a benoîtement expliqué que l’amitié n’avait rien à faire quand il s’agissait de défendre les intérêts de la France". Ainsi "le gaulliste revendiqué jette-t-il par-dessus les moulins l'héritage gaulliste, cette amitié franco-allemande que le général de Gaulle avait initiée pour fonder la paix entre ces peuples guerriers. Il avait imposé cette réconciliation contre les Français encore blessés par la guerre, y compris contre sa femme tante Yvonne".



"François Fillon, qui devrait voir Angela Merkel le 23 janvier à Berlin, serait bien inspiré de réviser son petit de Gaulle illustré, et à toute vapeur !", lui conseille le journaliste.