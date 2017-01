La maire du VIIe arrondissement a commencé à mettre à exécution ses menaces à l’intention du candidat à la présidentielle.

Crédit : SEBASTIEN BOZON / AFP Nathalie Kosciusko-Morizet et Rachida Dati, le 14 novembre 2008

par Geoffroy Lang publié le 19/01/2017 à 11:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Elle l’avait dit, elle l’a fait. Rachida Dati est révolté depuis que François Fillon a décidé d'accorder la circonscription parisienne qu’elle convoitait à sa grande rivale, Nathalie Kosciuszko Morizet, pour les élections législatives. "Si Fillon donne sa circo à NKM, ce sera la guerre, et, faites gaffe, j'ai des munitions, je vais lui pourrir sa campagne", avait prévenu Rachida Dati selon Le Canard enchaîné.



L’ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy a commencé à mettre ses menaces à exécution en accordant une interview très hostile au candidat de la droite parue dans Le Parisien ce jeudi 19 janvier. "Il est urgent que François Fillon corrige le cap de sa campagne sinon on va droit dans le mur", assène l’ancienne ministre de la Justice.

Nathalie Kosciuszko Morizet se fait écharper

Dans cet entretien, Rachida Dati s’attaque frontalement au programme du vainqueur de la primaire de la droite et du centre en condamnation son projet de réforme de la sécurité sociale ou sa volonté de relever le taux de TVA. "Si on continue comme ça, il ne faut pas exclure un second tour Macron - Le Pen", poursuit-elle.



Mais la maire du VIIe arrondissement n’oublie le principal motif de sa colère : l’attribution de la 2e circonscription de Paris, imperdable pour la droite, à son ennemi intime, Nathalie Kosciuszko Morizet. D'autant que NKM avait tout d'abord annoncé son souhait de faire campagne pour les législatives dans le XIVe arrondissement, où elle est élue. Un combat qui s'annonçait toutefois compliqué face au député socialiste sortant Pascal Cherki.



"La première décision de François Fillon n'est donc pas de revoir la réforme de la Sécurité sociale, mais de nommer Nathalie Kosciuszko Morizet !", s’indigne-t-elle, "Voilà une drôle de personnalité qui va d'échec en échec, de parachutage en parachutage, de trahison en trahison, même vis-à-vis de François Fillon qu'elle a traité de misogyne et de sexiste, et c'est cette personne qu'il récompense ! Quel signal !" Rachida Dati dénonce notamment une manœuvre faite "à la sauvette et sans vote".