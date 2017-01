Le candidat de la droite à la présidentielle cherche à se constituer une majorité solide. Henri Guaino en a fait les frais.

par Dominique Tenza , Ludovic Galtier publié le 14/01/2017 à 11:20

Il sera officiellement investi candidat par le Conseil national des Républicains, ce samedi 14 janvier. François Fillon aurait sans doute espéré une meilleure rampe de lancement. La campagne démarre tout juste, et déjà des voix se font entendre pour remettre en cause telle ou telle orientation, tel ou tel choix. Ces derniers jours, les critiques se sont faites de plus en plus bruyantes. Laurent Wauquiez, le 11 janvier sur RTL, et puis Christian Estrosi, chez lui, à Nice.



François Fillon a beau expliquer qu'il n'y a qu'un seul candidat, que c'est lui et personne d'autre qui décide du projet, il sait qu'il va devoir dans les jours à venir, se montrer plus rassembleur. Comme un signe, il a d'ailleurs prévu, une fois le Conseil terminé, d'inviter les cadres du parti et les présidents de fédération à déjeuner. De quoi, il l'espère ressouder un peu les liens.

Henri Guaino, première victime des investitures

Ce Conseil national est surtout l'occasion de faire un point sur les investitures. C'est l'une des clés de cette campagne. Préparer au mieux les législatives, choisir les bons candidats, c'est s'assurer au final, une majorité solide pour l'avenir. Vu le programme radical de François Fillon, il vaut mieux avoir dans les rangs de l'Assemblée des députés qui vous soient fidèles. Gare aux frondeurs. Le candidat n'hésite pas à trancher : jugé trop critique à son égard, Henri Guaino, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy qui cherche à récolter en ce moment les 500 parrainages, est la première victime de ces investitures. Il ne portera pas l'étiquette des Républicains aux élections législatives.

Quid du centre ?

La primaire de novembre dernier avait pour but de rassembler la droite et le centre. Or, pour l'instant, les relations sont au point mort avec le MoDem de François Bayrou et sont assez compliquées avec l'UDI. Il ne faudrait surtout pas que les centristes, vexés, se rallient à Emmanuel Macron, l'ancien ministre qui n'en finit plus de grimper dans les sondages. Voilà encore un sujet d'inquiétude pour François Fillon.