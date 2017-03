publié le 18/03/2017 à 09:40

Cette présidentielle 2017 est celle de la justice. Les juges bûchent comme des castors sous Red Bull, leur métier va être classé discipline olympique. Il y a l’affaire Fillon, qui ne s’arrête plus. Le sarthois à poils durs, qui avait dit "Si je suis mis en examen, je n'y vais pas", il est mis en examen, zou, il y va quand même, c’est le 1er candidat à ne pas tenir ses promesses avant même d’être élu; c'est un rapide, Hollande x30, parce que lui, Hollande, avait dit "Je vais renégocier le traité européen, vous allez voir Merkel, je vais la plier en 4", première fois qu’il a vu Merkel, il a dit "Bonjour madame, oui madame, voulez un café madame ?", même en 42 on était moins polis avec les allemands.



Ensuite on découvre que Fillon se fait offrir pour 48.000 euros de costards, si son dressing brûle, la perte est la même que si on rase le Qatar. Fillon répond "Et alors ?", moi ma femme m’offre un lot de 3 slips je lui dis "Bébé, fallait pas", lui, 48.000 boules de nippes, il se dit juste "Zut, dans le colis ils ont pas mis les chaussettes". Le souci, c’est qu’un type qui vous fait passer gratos du look de papi Mougeot qui glande à Sablé à celui de Paul Newman en 69, il rappelle un jour en disant "François, grâce à moi, t’es beau comme un canard vibrant, là t’es président, j’ai comme un service à te demander".



Il y a aussi l’affaire Le Pen, les juges sont en surchauffe, une histoire d’emploi fictif d’attachés parlementaires, en fait ce métier n’existe pas, on n’en a pas trouvé un qui bosse. Marine Le Pen, convoquée par les juges, répond qu'elle n'y va pas, elle a cru que c’était une option, comme l’anglais renforcé en 4ème. Elle, si la police l’arrête en voiture pour la faire souffler dans le ballon, elle dit "Non merci, au revoir", et elle s’en va. Et là-dessus s’est ajouté une affaire Macron...