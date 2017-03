publié le 17/03/2017 à 14:05

Comme s'il n'y avait jamais rien eu. Emmanuel Macron provoque l'engouement d'une partie des socialistes à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Des députés du PS, mais aussi des écologistes et des communistes, ont sauté le pas et l'ont rejoint. Bientôt, certains ministres pourraient même céder aux sirènes d''En Marche !". Ce serait notamment le cas de Jean-Yves Le Drian.



Et qu'en pense l'homme à la tête de l'État ? Selon M, Le Magazine du Monde, cité par Le Lab, le président de la République affirme que son successeur "sera Macron". François Hollande enterre ainsi le candidat issu de la primaire de la gauche, Benoît Hamon. En février dernier, Le Canard Enchaîné rapportait que le président de la République jugeait la candidature de son ancien ministre de l'Éducation "pas sérieuse". Et pour Marine Le Pen ? François Hollande, qui estime que sa victoire est une "menace" pour la France, juge néanmoins que la France "ne cédera pas", dans un entretien au Monde.

Quel rôle pour François Hollande après 2017 ?

Cette déclaration du président de la République pourrait conforter la prédiction de Jean-Pierre Mignard. Cet avocat et proche du chef de l'État estime que François Hollande va "évidemment" jouer "un rôle important", dans la reconstruction du paysage politique autour d'"En Marche !". Dans un entretien à L'Opinion, il indique qu'"après la présidentielle, il y a un autre chantier qui va s'ouvrir : créer un grand parti démocrate et progressiste qui sera au-delà d''En Marche !'. Les socialistes, au sein du Parti socialiste, devront se poser la question de savoir s'ils veulent continuer à vivre ensemble".

Et il n'y a pas de doute pour ce proche de François Hollande qui a rejoint l'ancien ministre de l'Économie : cette nouvelle majorité gravitera autour d'Emmanuel Macron. En mai dernier, alors que l'hypothèse d'une candidature de François Hollande était plus que jamais envisagée, une autre, en lien avec l'ex-membre du gouvernement, faisait son chemin. Mediapart soulignait : "Le subterfuge convenu entre les deux serait qu’Emmanuel Macron mènerait la campagne qu’il souhaite, sur un registre qu’affectionne aussi le Medef, celui du 'ni gauche, ni droite', et qu’il annoncerait à l’horizon de février 2017 qu’il pourrait, s’il était éliminé au premier tour, se rallier à François Hollande, si ce dernier accédait au second".



Mais comme le souligne Jean-Pierre Mignard, les rapports de force seraient désormais inversés. Mais en surface, Emmanuel Macron continue de prendre ses distances avec François Hollande et freine les envies de libertés des socialistes. "Je n'ai pas fondé une maison d'hôtes, pardon de vous le dire. Nous avons créé un mouvement politique et je suis candidat à l'élection présidentielle", rappelle-t-il.