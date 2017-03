Tanguy Pastureau : Macron relance l'emploi des seniors

publié le 12/03/2017 à 08:46

Emmanuel Macron est l’homme le plus aimé du monde. Ils sont des dizaines à vouloir se partager son corps de chacal, Macron c’est un porcelet chétif dans un méchoui de 200 personnes. Tout le monde l’aime, sa vie c’est Woodstock en 69 mais sans les MST. Ils viennent de la gauche, du centre, de la droite, c’est plus un candidat, c’est un GPS, quand il approche d’un radar, il se met à sonner. Macron, c’est Gandhi + Lennon + Miss Creuse, l’apôtre de la paix, il réunit autour de lui des cocos, des écolos et des gonzes de droite.



A gauche, l’a rejoint Robert Hue, seul type en 2017 à porter le collier de barbe - quand il va au zoo de Beauval, on le met dans l’enclos des ours - et Patrick Braouzec, un Front de Gauche, il a que le front de gauche, tout le reste est ailleurs. Macron a aussi récupéré Cohn-Bendit, un ancien de 68, à défaut d’avoir Strauss-Kahn, un ancien du 69, et il a eu l’ancien porte-parole de Nicolas Hulot, l’homme qui à chaque présidentielle fait signer une charte aux candidats que les mecs mettent à la benne une heure après avec les capsules de café usagées.



Les soutiens de Macron, c’est comme le dîner du dimanche où on bouffe les restes, il a récupéré tous les chômeurs en fin de droit, Jean Arthuis, Jean-Marie Cavada, Corinne Lepage, que des kids, je pense qu’à la base il voulait être animateur en maison de retraite et qu’il a raté le concours. Il a eu Bayrou, le seul bayrouiste, et Bernard Kouchner, 77 ans, la girouette, qui a bossé pour la gauche, la droite, si Poutou gagne et l’appelle il vient, il a plus suivi le sens du vent qu’un véliplanchiste. Macron est avant tout soutenu par des seniors...