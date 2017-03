Tanguy Pastureau : Les petits candidats galèrent

publié le 12/03/2017 à 09:45

Toute la journée, on a des nouvelles de Macron, le Rastignac 2.0, de Fillon, le lapin Duracell qui joue du tambour en allant dans le mur avec ses potes, de Hamon, le type à la campagne la moins visible du monde, il fera son dernier meeting seul dans la grotte Chauvet, et de Marine Le Pen, seule blonde à qui on a pas envie de raconter une blague de blondes parce qu’on sent qu’il peut nous mettre un pain.



Mais il y a aussi de petits candidats, qui galèrent, leur vie est semblable à celle de Teddy Riner quand il s’assied sur une chaise pliante de camping et reste coincé dedans pendant 9 jours. Il y a bien sûr Nicolas Dupont-Aignan, qui a déjà ses 500 signatures, mais n’aura pas droit au débat des candidats sur TF1, il est donc condamné à rester petit, ce type c’est un bonzaï, une fois la semaine il va chez Truffaut et on lui fait le tour des oreilles. Il y a Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière, qui a dévoilé son patrimoine, composé de 2 tickets resto et d’une carcasse de Fiat Panda sur parpaings.

Plus que 492 signatures à trouver pour Guaino

Citons aussi Rama Yade, qui n’a pas d’ami, pas de parti, elle est seule, à côté Robinson Crusoé c’était une escale de la croisière Costa. En un an elle a parcouru 70000 kms pour faire signer les élus, dans des bleds où à chaque fois on lui fait boire la gnole du maire, ensuite elle fait 80 bornes dans le fossé en Peugeot 108.

Il y a Michèle Alliot-Marie, le sosie de Super Nanny, qui a récolté 26 signatures, des maires effrayés dont elle a calmé le gosse qui jouait avec le portrait de Hollande juste en le regardant. Elle fait tellement stricte que pour dératiser un F2, elle fait "bouh" et les rats s’en vont. Et il y a Henri Guaino, qui a 8 signatures, il lui en reste 492 à trouver en 7 jours, s’il y arrive, il passera sous franchise Marvel, avec Batman et Spiderman.