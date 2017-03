Tanguy Pastureau : Benoît Hamon est invisible

publié le 11/03/2017 à 09:40

À 40 jours de l’élection, Hamon est invisible, tel un hétéro en manque de sexe à la gay-pride de San Francisco. Il y a eu l’affaire Fillon, donc on n’a pas parlé de lui, puis Macron a présenté son programme, donc on n’a pas parlé de lui, puis Marine Le Pen a dit un truc, donc on n’a pas parlé de lui, et là ça se calme, mais on ne parle pas de lui. Hamon fait la campagne qu’aurait faite le Mime Marceau s’il s’était présenté, on ne l’entend pas, à côté Zidane c’est Marina Kaye.



Il faut dire que Hamon, c’est Hollande 2, il est normal, tout pépère, avec la même énergie qu’une huître malade et l’envie de gagner d’un cul-de-jatte qui se lancerait dans le fétichisme des pieds. Moi à chaque fois que je le vois je vais me pieuter, Hamon c’est le médicament générique du Stillnox. Les gens vulgaires lui diraient de se sortir les doigts du uque, mais ce ne sont pas les doigts qu’il a mis, c’est tout le bras jusqu’en haut de l’épaule, il n’y a que sur le port d’Arcachon qu’on va pouvoir le décoincer avec un couteau à huître.

Dans l'attente de "preuves d'amour"

Le souci de Hamon, c’est que son parti, le PS, est éclaté tel le corps de Kim Kardashian quand son chirurgien oublie de débrancher le gonfleur électrique. Hamon est de gauche donc les types sont perdus, Valls, Le Drian, Ayrault, pour eux, ce type c’est le Che, s’il passe ils se taillent en Suisse et demandent asile à Alain Delon pour 4 ans dans sa chambre d’amis.

Patrick Kanner, ministre des sports, a même demandé à Hamon "des preuves d’amour", c’est le printemps qui arrive, Hamon a réservé 3 jours à Dinard pour eux deux dans la suite nuptiale de l’hôtel des Mouettes. Et les 4 fans de Hamon qui restent, c’est une équipe de bras pétés, le pauvre se farcit Vincent Peillon, le seul à être plus invisible que lui, Yannick Jadot, l’écolo anonyme, Martine Aubry, qui sourit tous les 29 février, et Christiane Taubira, une dame qui twitte des poèmes niveau Black M sur Twitter et se prend pour Aimé Césaire, c’est la cour des miracles.