François Fillon n'en a pas fini avec les polémiques. Si le candidat de la droite a réussi à contrer ceux qui souhaitaient son départ en raison de l'affaire des soupçons d'emplois fictifs de son épouse et de ses enfants, sa campagne est une nouvelle fois entachée dimanche 12 mars. Le Journal du dimanche a révélé que l'ancien premier ministre s'est fait offrir deux costumes achetés par un ami chez Arnys, un tailleur parisien des quartiers chics pour un montant de 13.000 euros.



Dans le quotidien Les Échos à paraître lundi 13 mars, François Fillon a confirmé l'information. "Un ami m'a offert des costumes en février. Et alors ? J'observe que ma vie privée fait l'objet d'enquêtes en tous sens et que ce traitement m'est réservé. Qui cherche à me nuire, je ne le sais pas." Depuis 2012, François Fillon se serait fait offrir au total pour 48.500 euros de costumes, toujours selon les informations du JDD. D'après les proches du candidat, il serait "totalement extravagant" d'affirmer "que certains costumes auraient été payés en espèces (...) Aucune maison sérieuse n'accepte des paiements en espèces pour de tels montants", selon ses propos rapportés par l'hebdomadaire.

Sur Twitter, les critiques, venant de ses concurrents, ont déferlé. Olivier Faure, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, s'est demandé : "Que pense le déontologue d'un député qui se fait offrir 50.000 euros de costumes quand la règle est de refuser les cadeaux de plus de 150 euros ?" Une décision du bureau de l'Assemblée remontant à 2011 "rend obligatoire la déclaration de tout don ou avantage d'une valeur supérieure à 150 euros". "En cas de manquement, le déontologue peut, après en avoir informé le député, saisir le Bureau de l'Assemblée nationale. Si le Bureau conclut à l'existence d'un manquement, il rend publiques ses conclusions ; il peut également, depuis la réforme du Règlement adoptée le 28 novembre 2014, assortir ses conclusions de sanctions disciplinaires à l'encontre du député", spécifie le règlement de l'Assemblée.