publié le 09/04/2017 à 09:00

Elle fait toujours la course en tête, mais doit partager l'affiche avec Emmanuel Macron. Marine Le Pen, candidate du Front national à la présidentielle, est dans un récent sondage créditée de 23% d'intentions de vote au premier tour de l'élection. La présidente du FN perd un point par rapport au mois précédent mais affiche toujours son assurance et le répète : elle sera présente au second tour de la présidentielle. Marine Le Pen peut notamment s'appuyer sur un socle d'électeurs puissant, puisque 9 sur 10 se disent certains de voter pour elle.



Au coude-à-coude avec Emmanuel Macron, Marine Le Pen le prend régulièrement à partie dans les médias et dans ses meetings, comme le 8 avril où elle a comparé le candidat En Marche à un "bébé Hollande".

À quinze jours de l'élection présidentielle, Marine Le Pen n'entend pas se laisser déstabiliser par les affaires qui entourent son parti et tente de rallier à sa cause les indécis. C'est ce qu'elle a fait en se rendant en Corse hier pour un meeting à Ajaccio. Malgré un événement marqué par des incidents avec des nationalistes corses, la candidate du Front national n'a pas ménagé sa peine pour séduire l'électorat de l'île qui l'avait placée en 2e position en 2012 avec 24,4% des voix.



Marine Le Pen est l'invitée du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.