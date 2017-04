publié le 09/04/2017 à 07:00

À deux semaines du vote, François Fillon donne le tout pour le tout. En dépit des sondages qui l'éliminent de la course à l'Élysée dès le premier tour, des attaques à répétition de Philippe Poutou et Nathalie Arthaud à son encontre lors du débat de BFMTV et CNews le 4 avril, et de son enfarinage à Strasbourg deux jours plus tard, le candidat de la droite ne s'avoue pas vaincu. Au contraire : 35 jours après son discours salvateur place du Trocadéro, qui a définitivement tué l'hypothèse du plan B, et deux mois après son meeting tempétueux porte de la Villette, François Fillon est de retour à Paris pour un rendez-vous de grande envergure, un discours présenté comme historique.



Dimanche 9 avril, plus de 20.000 personnes sont attendues au Parc des expositions de la porte de Versailles. En pleine période de vacances de Pâques, l'objectif est ambitieux. Mais pas question pour François Fillon de se dévoyer. "Il s'est dit qu'il fallait un grand coup d'éclat pour créer une dynamique et qu'il lui faudrait au moins 15 jours pour surfer ensuite sur le succès de ce meeting", raconte un de ses proches à nos confrères de L'Opinion.

Et à quelques jours de l'échéance du 23 avril, il s'agit là de montrer une image d'unité. Dans les faits, les 577 candidats Les Républicains aux élections législatives répondront présents pour une grande photo de famille. En clair, François Fillon veut démontrer qu'il est le seul candidat à la présidentielle à être en mesure de disposer d'une majorité solide aux élections législatives, en réponse à Benoît Hamon, Marine Le Pen et surtout Emmanuel Macron, qui a présenté 14 de ses 577 candidats "En Marche !" le 6 avril dernier.



Tous derrière François Fillon ?

En plus de sa potentielle majorité, François Fillon comptera autour de lui les principaux ténors de la famille de la droite, "la dream team", souffle un proche à L'Opinion. Dans ce contexte, impossible d'imaginer une seconde que les déclarations de soutien de ses anciens adversaires à la primaire, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et Bruno Le Maire, qui avait quitté l'équipe de campagne du candidat au moment de l'annonce de sa potentielle mise en examen, ont annoncé qu'ils voteraient pour François Fillon.



Dans un autre genre, Nathalie Kosciusko-Morizet évoque, elle, une "mobilisation générale" sur Twitter. Là encore, les phrases tranchent avec l'ambiance morose qui règne au Parti socialiste, avec les ralliements de Manuel Valls et François de Rugy à Emmanuel Macron. À droite, le tout sauf Fillon, qui démangeait les cadres LR il y a un mois encore, a-t-il été supplanté par le tous derrière Fillon ? Pas assez au goût de Xavier Bertrand. Le président de la région des Hauts-de-France appelle dans les colonnes du Parisien, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé à "faire plus" pour soutenir François Fillon et lance l'idée d'un meeting commun. À deux semaines du premier tour, les prises de position des ténors des Républicains se multiplient, avec en ligne de mire une potentielle recomposition du parti au lendemain de la présidentielle.