EN DIRECT - Mélenchon, Fillon... Suivez le dimanche de campagne

publié le 09/04/2017 à 08:00

Journée politique à enjeu dimanche 9 avril. À deux semaines du premier tour, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, qui sont au coude-à-coude dans les sondages, galvaniseront leurs partisans à distance. Le tribun de la France insoumise prendra la parole dès 14h30 à Marseille. Dans un contexte de tension entre les États-Unis de Donald Trump, qui a unilatéralement décidé de frapper une base aérienne du régime syrien dans la nuit du 6 au 7 avril, il prononcera un discours consacré à la paix dans le monde, a précisé sa porte-parole Raquel Garrido au micro de RTL. Comme en 2012, le député européen fait du meeting de Marseille un événement de sa campagne. Il y a cinq ans quasiment jour pour jour, il déclarait devant 120.000 personnes son amour pour la France métissée dans la cité phocéenne.



À trois heures de train de là, François Fillon créé, lui aussi, l'événement. Aux alentours de 15h, il est attendu porte de Versailles, et signe son grand retour à Paris, un peu plus d'un mois après sa résurrection sur la place du Trocadéro. En apparence, la droite est en ordre de bataille : Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et Bruno Le Maire ont affirmé publiquement leur soutien au candidat. Mais leur absence ce dimanche ne convient pas à un autre ténor. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, appelle les anciens adversaires de la primaire de la droite à se retrouver au cours d'un meeting commun avant le 23 avril.



Suivez la journée présidentielle en direct :

8h30 - Interrogée sur RTL après son meeting de Marseille samedi 8 avril, Nathalie Arthaud a déclaré : "Les travailleurs pèseront sur la politique quand ils renoueront avec les luttes puissantes".

8h : Bonjour et bienvenue dans ce direct pour ne rien manquer de ce dimanche présidentiel, à deux semaines du premier tour.