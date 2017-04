VIDÉO - "ONPC" : Hamon appellera à voter Mélenchon s'il n'est pas au second tour

publié le 09/04/2017 à 06:12

Benoit Hamon était l'invité d'On n'est pas couché, samedi 8 avril. Un mois après son dernier passage dans l'émission, la situation est plus compliquée pour le candidat socialiste. Alors qu'il était crédité de plus de 10% d'intentions de vote au premier tour, il y a quelques semaines, il est aujourd'hui passé sous cette barre symbolique. Un coup dur pour le candidat qui ne perd pas confiance et défend son projet. Il est également revenu sur ce qui l'oppose à Jean-Luc Mélenchon, avec qui il n'a pas réussi à s'unir.



"C'est un garçon que je respecte depuis longtemps, il a un propos qui est fort", a-t-il débuté avant d'expliquer, avec humour, être prêt à prendre Jean-Luc Mélenchon à Matignon, s'il est élu président de la République. "Il y a un vrai désaccord entre Jean-Luc et moi, c'est la question européenne", a rappelé Benoît Hamon pour qui la sortie de l'UE n'est pas envisageable, contrairement au candidat de La France insoumise.

À la question "si vous n'êtes pas au second tour, vous préférez appeler à voter François Fillon, Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen", Benoit Hamon a été très clair. "Je vais vous répondre franchement : Mélenchon", a-t-il lancé sous les applaudissements nourris du public. "Je considère que sur le fond il y a des proximités politiques, sinon on n'aurait pas essayé de se rassembler", a-t-il ajouté.