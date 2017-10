publié le 23/10/2017 à 07:29

Le budget de la Sécurité sociale, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, pose une question : le gouvernement abandonne-t-il les classes moyennes ? Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI dimanche 22 octobre, Agnès Buzyn a confirmé que la suppression des allocations familiales pour les plus aisés n'était pas un tabou. "Que représentent 32 euros pour un couple qui en gagne 8.000 ?", s'interroge la ministre de la Santé.



Ces catégories sont les grandes perdantes de la politique fiscale de ces dernières années. Ni riches, ni pauvres, ces Français paient plus mais reçoivent moins. Les contribuables célibataires, qui touchent plus de 2.500 euros par mois, et les couples à plus de 5.000 euros ne profiteront pas de la suppression de la taxe d'habitation d'ici à 3 ans parce qu'ils font partie des 20% qui gagnent trop.

La hausse de la CSG, compensée par des allègements de charges salariales, impactera ceux qui touchent plus de 2.750 euros par mois. Ces derniers n'auront pas de gain de pouvoir d'achat. De plus, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), transformé en impôt sur la fortune immobilière, risque de pénaliser les Français de la classe moyenne qui ont hérité d'un patrimoine immobilier et qui pour autant n'ont pas de très gros revenus.

Coup dur pour certains retraités

Les retraités, qui perçoivent plus de 2.500 euros de pension, sont perdants sur tous les tableaux : assurances vie plus lourdement taxées, pas d'exonération de taxe d'habitation et pas de compensation de la hausse de la CSG.



Du coté des familles, les aides à la garde d'enfant augmentent pour les plus fragiles mais le plafond de ressources va baisser. 4% des familles des classes moyennes et supérieures ne toucheront plus ces allocations pour les nouvelles naissances à partir d'avril, et elles baisseront pour les autres. Quant à l'accès au soin, le tiers payant était censé bénéficié à tous au 1er décembre. Finalement, il ne sera pas généralisé.