Budget 2018 : "Même Jacques Chirac n'aurait pas osé", déplore Martine Aubry

publié le 30/09/2017 à 02:31

Le budget 2018 n'est clairement pas du goût de Martine Aubry qui le fait savoir. "Le budget est un budget du CAC 40. Ce sont des réponses libérales, qui partent du principe - qui a toujours échoué - que c'est en rendant tout possible aux plus riches et à ceux qui ont que le pays va mieux", a déclaré la maire de Lille et ancienne première secrétaire du Parti socialiste au cours d'une conférence de presse de mi-mandat à la mairie de Lille, vendredi 29 septembre.



"On voit ce qu'est En Marche : une loi travail qui est une régression sociale terrible, une loi écrite pour le Medef, 'thatchérienne', avec un budget (...) totalement libéral. On baisse de trois milliards l'ISF et on rabote de cinq euros les APL (aide personnalisée au logement, NDLR), on augmente la CSG pour les personnes âgées, on augmente le forfait hospitalier", a déploré l'ancienne ministre du Travail.

Emmanuel Macron a une haute vision de lui-même Martine Aubry





Selon elle, le gouvernement d'Édouard Philippe est un "gouvernement de droite avérée, et fait une politique à laquelle même Jacques Chirac n'aurait pas osé penser, tellement elle est à droite et libérale", a-t-elle lancé.

Martine Aubry a jugé qu'Emmanuel Macron connaissait "mal la France en général" et qu'il avait "une haute vision de lui-même" jugeant "qu'il devrait écouter un peu plus".



Le gouvernement a défendu mercredi son projet de budget pour 2018, fait de coupes budgétaires et de fortes baisses d'impôts, disant vouloir remettre la France dans les clous européens afin de renforcer sa "crédibilité".