L'ancien ministre de l'Éducation était le candidat le plus recherché sur le moteur de recherche, après l'annonce des résultats de la primaire, dimanche 22 janvier au soir.

Crédit : Sipa / AFP Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon

par Ambre Deharo publié le 22/01/2017 à 22:07

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Manuel Valls n'a pas réussi à s'imposer lors du premier tour de la primaire de la gauche, le 22 janvier. L'ancien Premier ministre s'est fait devancer par Benoît Hamon, et ce dans plus d'un cas. Outre les résultats du scrutin, l'ancien ministre de l'Éducation a supplanté son ancien "patron" sur Google. En fin de journée, après l'annonce des résultats par les autorités de la primaire, l'ancien porte-parole du Parti socialiste était le candidat le plus recherché sur le moteur de recherche américain, si l'on en croit les graphiques mis à jour en temps réel de Google Trends. Dans la matinée, c'était Manuel Valls qui trônait en tête des requêtes des utilisateurs.



L'ancien Premier ministre est désormais second en termes de recherches sur Google, juste devant Vincent Peillon qui a détrôné Arnaud Montebourg et François de Rugy. Depuis le début de la campagne pour la primaire de la gauche, Google a révélé ses données. Régulièrement Manuel Valls est arrivé en tête. En moyenne, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg suscitaient, de leur côté, autant d'intérêt l'un que l'autre chez les internautes.

Quel est le candidat des #PrimairesCitoyennes le plus recherché du premier tour ? Graphique en temps réel. https://t.co/QFyHKcgZJv pic.twitter.com/kfaFaFaRRN — GoogleTrends (@GoogleTrends) January 22, 2017

À 22h30, Benoît Hamon comptabilisait 36,21 % des votes des électeurs s'étant déplacés dans les 7.500 bureaux de vote mis à disposition ce 22 janvier. Manuel Valls a rassemblé pour sa part quelque 31,19 % des voix, Arnaud Montebourg, 17,62 %. Dans son discours de défaite,l'ancien ministre de l'Économie a appelé à voter pour le favori du premier tour, rappelant notamment leur sortie commune du gouvernement de François Hollande en 2014.